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Реал Сосьедад — Валенсия. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» в матче Ла Лиги, Захарян провёл на поле 60 минут

«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» в матче Ла Лиги, Захарян провёл на поле 60 минут
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На третьей минуте встречи вингер Такефуса Кубо после навеса с левого фланга с большим трудом успел достать мяч до лицевой линии, ногой скинул его в центр, а нападающий Андре Силва буквально с пары метров внёс его в ворота.

Российский полузащитник Арсен Захарян был заменён на 61-й минуте встречи.

После 36 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 57 очков и занимает шестое место. «Валенсия» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 48 очков и располагается на девятой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 А. Силва – 3'    

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