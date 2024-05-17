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Робин ван Перси назначен главным тренером «Херенвена»

Робин ван Перси назначен главным тренером «Херенвена»
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Легендарный нидерландский нападающий Робин ван Перси назначен на пост главного тренера «Херенвена», информирует клубная пресс-служба. Это первое назначение известного экс-футболиста в качестве главного тренера.

Отмечается, что ван Перси подписал с «Херенвеном» контракт сроком на два года. Ранее Робин работал в тренерском штабе «Фейеноорда» и, по данным СМИ, отказался возглавить молодёжку красно-белых ради работы главным тренером «Херенвена».

Робин ван Перси в годы игровой карьеры выступал за «Фейеноорд», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и ряд других клубов. Он дважды становился обладателем «Золотой бутсы» в АПЛ и является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 37 очков в 33 матчах.

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