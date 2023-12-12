Топ-тренеры нового поколения. Как дела у Торреса, ван Перси и других легенд?

После завершения карьеры футболисты уходят в менеджмент, на телевидение и в тренерскую профессию. Первых, вторых и третьих довольно много, а вот тех, кто стартует с молодёжных команд родных клубов — единицы.

Вот, например, Хаби Алонсо. В этом сезоне с «Байером» испанец удивляет не только Бундеслигу, но и Европу. Команда не проигрывает в этом сезоне, а в чемпионате Германии идёт на первом месте. И это при «Баварии» с Гарри Кейном! Однако начинал Хаби с успехов в молодёжке мадридского «Реала» и дубле «Сосьедада».

А в Юношеской лиге УЕФА сейчас много бывших легенд и будущих топ-менеджеров. Смотрим, как они справляются.

Альваро Арбелоа — «Реал»

Академия мадридцев – трамплин в большой футбол не только для игроков, но и для коучей. Зинедин Зидан начинал как тренер дубля, а потом привёл основную команду к трём подряд кубкам ЛЧ.

Следующие на очереди — Рауль и Альваро Арбелоа. Первого уже несколько сезонов пытаются заполучить клубы из топ-лиг, и в случае ухода легенды мадридцев Альваро займёт его позицию во второй команде.

Пока Арбелоа рулит командой U19. С ней доминирует в Испании: в прошлом сезоне выиграли чемпионат и Кубок, в ЮЛЧ дошли до четвертьфинала, где проиграли будущему чемпиону — АЗ. Это было единственное поражение в той кампании.

Альваро Арбелоа Фото: Angel Martinez/Getty Images

В нынешнем розыгрыше ЮЛЧ «Реал» вновь вышел из группы. В последнем туре определятся только итоговое место и раунд плей-офф, в который попадёт молодёжь Мадрида. В чемпионате дела идут не так хорошо: 26 очков после 14 туров и пятое место в таблице.

Талант Арбелоа уже признают и коллеги. Рафаэль Маркес из «Барса Атлетик» отметил его во время совместного обучения: «Альваро Арбелоа обладает большими способностями. Как и Фернандо Торрес. Они выделялись во время тренерских курсов».

Фернандо Торрес — «Атлетико»

После завершения карьеры Торрес не собирался становиться тренером. Фернандо рассматривал только футбольный менеджмент, но записался на тренерские курсы ради проекта футбольных школ. Проект парализовал коронавирус, а экс-форвард понял, что тренировать — его призвание.

И вот уже третий год Фернандо работает в тренерском штабе «Атлетико» U19. В первом сезоне из-за неподходящей лицензии он формально был ассистентом, а потом полноценно возглавил команду. C ним уже вышли в полуфинал и четвертьфинал ЮЛЧ, в этом розыгрыше «Атлетико» вновь сыграет в плей-офф.

Следующим шагом для Торреса станет дубль «Атлетико». Весной издание COPE писало, что Эль Ниньо возглавит вторую команду перед стартом сезона-2023/2024. Но она добилась повышения из четвёртого испанского дивизиона в третий, и контракт с 49-летним Луисом Тевенетом продлили ещё на год. Но дубль — не предел мечтаний как Торреса, так и руководства «Атлетико»:

Мигель Анхель Хиль Марин генеральный директор «Атлетико» «Фернандо станет великим тренером и однажды возглавит основную команду».

Сотрудники клуба говорят, что Торрес очень внимателен ко всем. А к игрокам находит индивидуальный подход. Фернандо учился этому у лучших и недавно заявил: «Я хотел бы, чтобы у меня был такой тренер, как я. Но у меня были лучшие наставники, такие как Луис Арагонес, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес».

Робин ван Перси — «Фейеноорд»

В одной группе с «Атлетико» играет и «Фейеноорд». Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф, в последнем туре определится, кто отправится туда с первого места. Для Робина ван Перси — это первый сезон во главе команды. Для клуба — первый с розыгрыша-2017/2018 выход из группы ЮЛЧ.

Свой путь в качестве тренера Робин начал с основной команды, где работал помощником у Дика Адвоката. После этого решил стать главным тренером и полностью погрузился в новые реалии.

Робин ван Перси главный тренер «Фейеноорда» U19 «Я трачу много времени на тренерство. Жена иногда говорит: «Пожалуйста, закрой свой ноутбук, чтобы мы могли посмотреть сериал вместе».

Сначала ван Перси возглавил команду U16. С ней не взял ни чемпионство, ни кубок — вылетели в полуфинале. Но уже через год Эрик тен Хаг предложил Робину присоединиться к его штабу в «МЮ». Предложение РВП отверг, позже объяснив причину: «Мои дети нашли свою страсть. Когда я был футболистом, мы постоянно куда-то переезжали. Сейчас мы с семьёй решили, что нам нужна стабильность».

Страсть сына ван Перси, 17-летнего Шакила, — футбол. Он играет в академии «Фейеноорда», а в прошлом туре отец дал Шакилу дебютировать в юношеской Лиге чемпионов. Вполне возможно, что как раз из-за сына Робин и не хочет покидать Роттердам.

Робин ван Перси Фото: Joris Verwijst/Getty Images

В команде ван Перси — авторитет, и не только для сына. О его влиянии рассказывал капитан Дживаи Зехиэль: «Робин — легенда. Здорово играть под его руководством. Он пример для всех нас. Все слушают, что говорит ван Перси, ведь он и сам прошёл через всё это».

Иньяцио Абате — «Милан»

В прошлом сезоне Иньяцио вывел «Милан» U19 в полуфинал юношеской Лиги чемпионов — лучший результат в истории. Но в то же время в Примавере команда долгое время боролась за выживание и только ближе к концу сезона закрепилась в середине таблицы. Неоднозначный год не помешал Абате получить новый контракт. Доверие оправдывается: команда уже вышла в 1/8 ЮЛЧ и в чемпионате идёт на втором месте, в одном очке от «Интера».

Иньяцио также не планировал быть тренером. Он закончил курсы спортивного директора, однако всё изменила жена: «Она говорила мне: «Ты будешь тренером», но я думал, что это невозможно. Я записался на тренерские курсы, и это была любовь с первого взгляда».

Иньяцио Абате Фото: AC Milan/Getty Images

Хакан Балта — «Галатасарай»

Хакан возглавил «Галатасарай» в начале 2022 года. Команда шла на первом месте в чемпионате, но тренера всё равно сменили. Всё дело в клубе «Нигде Анадолу»: «Галатасарай» купил его и сделал дублем, тренировать туда отправили бывшего наставника команды U19.

Балта после назначения добыл 14 побед в 19 матчах и привёл ребят к чемпионству. «Галатасарай» в том сезоне не попал в Лигу чемпионов, поэтому команда U19 попала в Путь чемпионов ЮЛЧ. Там в первом раунде прошли «Чиксереду» из Румынии, а потом вылетели, уступив львовскому «Руху». Титул тоже не взяли: проиграли в финале «Башакшехиру» по пенальти.

В этом сезоне «Галатасарай» как и основная команда играет в группе с «МЮ», «Баварией» и «Копенгагеном». Но в ЮЛЧ лидеры — датчане, которым турки крупно проиграли в 1-м туре — 1:5. А потом по разу обыграли немцев и англичан. Для выхода из группы в заключительной игре придётся отомстить «Копенгагену» и верить в крупную осечку «Баварии».

Хакан Балта Фото: ANP/Getty Images

Хедлайнер команды Хакана — кыргызстанец Бекназ Алмазбеков. Вингер за последние два сезона оформил 13 голов и пять ассистов в 28 матчах. «Галатасарай» в сентябре подписал с талантом первый профессиональный контракт.

Кристиан Киву — «Интер»

Кристиан начинал свой тренерский путь в «Интере» с команды U14. За три года через U17 и U18 румын дорос до Примаверы. В первом же сезоне взял титул, но вылетел в 1/16 ЮЛЧ — от «Жилины». Через год успех в чемпионате страны повторить не удалось, а вот в юношеской ЛЧ опять вылет в том же раунде: в соперниках был львовский «Рух».

Сейчас «Интер» и вовсе рискует не выйти из группы: после пяти туров команда с четырьмя очками располагается на третьем месте. В последнем матче нужно обыгрывать «Реал Сосьедад» и надеяться на осечку «Бенфики».

Игроки «Интера» U19 празднуют чемпионство с тренером Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Мечта Кристиана — тренировать в Серии А. Ради этого он даже отклонил предложение сборной Румынии: «Я получил много сообщений от федерации с предложением тренировать сборную, но хочу добиться успеха в Италии».

Киву уже мог осуществить мечту: руководство «Интера» в прошлом сезоне всерьёз рассматривало вариант с увольнением Симоне Индзаги, при котором команду временно возглавил бы как раз Кристиан.