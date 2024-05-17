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Хавбек «Сочи» Сааведра: нам есть что показать «Краснодару», мы будем играть в атаку

Хавбек «Сочи» Сааведра: нам есть что показать «Краснодару», мы будем играть в атаку
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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет топовый матч, с нетерпением жду этой игры. «Краснодар» один из лидеров чемпионата, мы ждём сложную игру. Они показывают классный футбол, но нам есть что им показать. У нас хороший тренер, игроки, мы также играем в атакующий футбол. Это игра, где нам нужно будет проявить характер и желание выиграть. Это будет очень хороший матч», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» состоится в эту субботу, 18 мая. Игра пройдёт на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» после 28 туров РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на третьей строчке, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

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