Голкипер «Сочи» Рудаков: не думаем о «Краснодаре», у нас свои задачи

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Мы не думаем о том, где сейчас находится «Краснодар», да они лидеры, но у нас свои задачи. Думаю, будет классный и яркий матч. Надеюсь, будет очень много наших болельщиков на этой игре», — приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи» состоится в эту субботу, 18 мая. Игра пройдёт на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» после 28 туров РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на третьей строчке, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.