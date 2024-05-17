Хавбек «Зенита» Мостовой раскритиковал поведение игрока «Рубина» Безрукова в матче РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой полагает, что полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков неуважительно себя вёл во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоялась 24 апреля и завершилась победой казанцев со счётом 2:0.

«Ситуация с Русланом Безруковым и разозлила ли шутка? Это не моё дело, меня эта ситуация не касается. А вот когда он уходил с поля, пять раз упал на поле, для него три раза выезжала машина. А он стоит, хлопает трибуне, фанатам «Зенита», вот это странно. Первый год в Премьер-Лиге, не знаю, нужно уважать болельщиков, себя так вести неправильно», — приводит слова Мостового ТАСС.

Отметим, что после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара». Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.