«Спартак» опять удивил всю страну на ровном месте

Вчера, 16 мая, стало известно, что с сезона-2024/2025 новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович – легендарный сербский полузащитник, большинству запомнившийся по ярким выступлениям за «Лацио» и «Интер». Почему это абсолютно удивительный вариант для красно-белых?

«Спартак» – поразительное место. Туда назначают с фанфарами. И оттуда же вышвыривают со скандалами. Работать в «Спартаке» – хоть главным тренером, хоть массажистом – непростой этап в жизни каждого. Теперь красно-белую действительность на вкус попробует Деян Станкович. Может, потом и до борща дойдёт.

Назначение Станковича – очередное доказательство, что «Спартак», неожиданность и снег в июле – синонимы. Инсайдеры наперегонки называли одного сменщика Гильермо Абаскаля за другим. То всплывали кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова — якобы от членов совета директоров. То ещё во время работы в «Краснодаре» Владимира Ивича чуть ли не заочно назначали в Москву по совету спортивного директора Томаша Амарала.

А Станкович так или иначе не фигурировал даже в самых длинных списках соискателей. Оно и понятно: дай вам хоть 100 попыток, хоть 200 – ни за что бы не назвали Деяна в числе возможных тренеров «Спартака». И это логично! Ведь если вспомнить, кого назначали ранее, серб просто не подходит на эту должность. Станкович:

не начинающий ноунейм в поисках практики вроде Абаскаля;

не тактический авантюрист с опытом работы в топ-лиге вроде Доменико Тедеско;

не свой, как Карпин, Черчесов или Дмитрий Аленичев.

По степени сравнения для большинства Станкович в рамках красно-белой экосистемы ближе всего к Паоло Ваноли. Почти всю карьеру провёл в Италии, брал внутренние трофеи и еврокубки, кого-то где-то там тренировал, был ассистентом в «Интере», но как специалист на топ-уровне о себе ещё не заявил. И если кто-то в комментариях начнёт рассказывать про тренерские титулы Станковича в Сербии или Венгрии, то прошу, перестаньте лицемерить: с каких пор вас интересуют успехи в этих странах?

А потому вопрос, как и почему «Спартак» выбрал именно Станковича на роль главного тренера, остаётся весьма интригующим. Словно безликий коллективный орган управления посмотрел на последние результаты команды и предложил назначить балканского коуча, чья фамилия начинается на «С» и предсказуемо заканчивается на «Ч». Работает ведь! Ну или вдохновились примером «Локомотива», нашедшего Марко Николича в той же Венгрии.

Деян Станкович / Паоло Ваноли Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Кстати, а ведь сербские тренеры в РПЛ – это совершенно несчастные люди:

Марко Николич достойно работал в «Локо»: и бронзу взял, и Кубок России. Но стал заложником ситуации – в клуб пришли немцы, а они с сербами, видимо, не работают по принципиальным соображениям. Пришлось расстаться.

достойно работал в «Локо»: и бронзу взял, и Кубок России. Но стал заложником ситуации – в клуб пришли немцы, а они с сербами, видимо, не работают по принципиальным соображениям. Пришлось расстаться. Владимир Ивич за год пересобрал «Краснодар»: из задорного, но плюшевого мальчика для битья сделал прагматичного и мощного борца за титул. Однако в планы Сергея Галицкого данное преображение не входило. Убрали со всем уважением.

за год пересобрал «Краснодар»: из задорного, но плюшевого мальчика для битья сделал прагматичного и мощного борца за титул. Однако в планы Сергея Галицкого данное преображение не входило. Убрали со всем уважением. Славиша Йоканович приезжал с помпой английского опыта, но попал не в то место и не в то время. Он «сдул» «Динамо» Сандро Шварца до блеклой тени той фонтанирующей банды.

приезжал с помпой английского опыта, но попал не в то место и не в то время. Он «сдул» «Динамо» Сандро Шварца до блеклой тени той фонтанирующей банды. Славолюб Муслин – это если крутануть ручку машины времени ещё немного. Яркий «Локо» претендует на титул, но позорится с «Зюлте-Варегемом» – и до свидания. А потом – роль одного из идеологов современного «Краснодара» и серое увольнение. Затем – никакущий период в «Амкаре». Словно от бессилия.

МАРКО НИКОЛИЧ В «ЛОКОМОТИВЕ» / ВЛАДИМИР ИВИЧ В «КРАСНОДАРЕ» / СЛАВИША ЙОКАНОВИЧ В «ДИНАМО» Фото: «Чемпионат»

Как по-разному Николич, Ивич, Йоканович и Муслин заканчивали свою работу в России. Но каждый раз после их увольнения – одно и то же ощущение грусти. Где-то с примесью несправедливости, где-то – с нотками сожаления и опорой на здравый смысл. Однако всегда с щемящим чувством печали глубоко внутри. Как бы Станкович не повторил их судьбу.

Но есть и хорошие новости. Александр Мостовой уже дал добро на работу Деяна – причём не без божьей помощи. Не смутила даже таинственность и внезапность назначения.

Может, теперь-то «Спартак» станет чемпионом.