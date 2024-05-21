Деменко: не сказал бы, что новый чемпион — плюс для РПЛ, но станет более интересно

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Для «Зенита» хорошо, что «Краснодар» участвует в чемпионской гонке. Потому что «быкам» обязательно нужно обыгрывать «Динамо», чтобы стать чемпионами, и это выгодно «Зениту». Мы все прекрасно понимаем, что «Краснодар» в не лучшем положении, но это единственный матч, как и для «Динамо», где обе команды могут выиграть.

Заслуженно чемпионство выиграет та команда, которая действительно это заслуживает. Из этих трёх претендентов любая команда вправе стать чемпионом. Я не сказал бы, что новый чемпион в РПЛ — это плюс для чемпионата. «Зенит» в последние пять лет был командой, которая была более укомплектована и мотивирована. А сейчас если сменится чемпион, то поменяется мотивация, и станет более интересно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.