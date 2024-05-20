30-й тур РПЛ будет великим. Все расклады в борьбе за чемпионство, вылет и места в середине

Мы уже ждём субботу. Все матчи тура начнутся в одно время (16.30 мск), а как будет выглядеть первая тройка и последняя четвёрка команд в РПЛ, до сих пор непонятно. Да и вообще, известны места только двух команд. Давайте разбираться, кому и что нужно.

Борьба за золото

Фаворит тут, конечно, «Динамо». Команде Лички достаточно сыграть вничью – и взять трофей. Правда, играть придётся с «Краснодаром» на выезде, да ещё и после долгой дороги – задача не из лёгких. Что касается мотивации «Краснодара», то клуб Галицкого тоже может взять золото: надо обыгрывать «Динамо» и надеяться, что «Ростов» в Санкт-Петербурге не обыграет «Зенит».

Переходим к «Зениту». Для победы в чемпионате команде Семака нужна победа над «Ростовом» дома и поражение «Динамо». Не самый фантастический сценарий, учитывая мотивацию «Краснодара» и его же домашний стадион.

Борьба за четвёртое-пятое место

Тут только «Спартак» и «Локомотив». Если «Локо» потеряет очки с «Балтикой» в гостях, а «Спартак» выиграет, то четвёртой будет команда Слишковича. При равенстве очков (поражение «Локо» и ничья «Спартака» с «Оренбургом») – четвёртым будет «Спартак». Ну а любая победа «Локо» гарантирует клубу четвёртое место.

Борьба за 6-10-е места

Тут тоже есть интрига. ЦСКА (играть дома с «Уралом») и «Ростов» (в гостях с «Зенитом») поспорят за шестое место. Если ЦСКА не проиграет, а «Ростов» не выиграет, шестым останется ЦСКА.

Шансы обогнать «Ростов» есть у «Рубина». Для этого надо обыграть немотивированный «Сочи» и дождаться поражения «Ростова» в Санкт-Петербурге. И да, «Крылья» тоже могут обогнать «Ростов» – если обыграют Нижний дома, а команда Карпина проиграет «Зениту».

10-м сезон точно закончит «Ахмат».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Борьба за сохранение места в РПЛ

Вот тут жарко! Вылетел пока только «Сочи», напрямую покинуть РПЛ могут ещё три команды: «Балтика» (26 очков), «Пари НН» (29 очков) и «Факел» (29 очков).

Давайте разбираться, что нужно «Балтике», чтобы спастись – ведь именно команда Игнашевича идёт сейчас на 15-м месте. Во-первых, необходима победа над «Локомотивом» – если её не будет, то разговаривать дальше смысла нет. Во-вторых, уже после победы над «Локо» надо надеяться на победу «Ахмата» в гостях в игре с «Факелом» или же на победу «Крыльев» над «Пари НН» дома. В случае равенства очков и с «Факелом», и с «Пари» «Балтика» точно спасётся – есть преимущество по личным встречам. Ну а «Факел» будет выше «Нижнего».

«Балтика» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По стыкам: здесь, кроме «Пари» и «Факела», могут оказаться «Урал» и «Оренбург». Если они сыграют хуже «Пари» или «Факела» соответственно. Давайте зафиксируем календарь:

«Балтика» – «Локомотив»;

«Крылья Советов» – «Пари НН»;

ЦСКА – «Урал»;

«Факел» – «Ахмат».

Как видите, интриг ещё предостаточно. С этим сезоном РПЛ нам очень повезло.