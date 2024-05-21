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Состав сборной Австрии по футболу на Евро-2024: список игроков

Сборная Австрии объявила состав на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Австрии на официальном сайте объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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