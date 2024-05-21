Сборная Англии объявила состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Англии в соцсети Х (ранее Twitter) объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Сборная Англии

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Конор Галлахер («Челси»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.