Вернблум: я слышал гимн ЛЧ столько же раз, сколько фальшивый хор армейской школы

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил, как представители армейской школы пели для игроков основной команды.

«Одно отпечаталось в памяти, когда армейское училище появилось на базе. Мальчики разного возраста, без игривого мальчишеского вида, пели хором для нас, игроков. Дети редко хорошо поют, это знаем все мы. Но мы, как обычно, вежливо аплодировали. Потом я спросил нашего переводчика о том, кто эти мальчики. Ответ заключался в том, что это дети, к примеру, жестоких родителей, которых взяли под опеку и отправили в военную школу.

Я выиграл в ЦСКА всё, что можно было выиграть, причём пару раз. Примерно столько же раз я слышал красивый гимн Лиги чемпионов и фальшивый хор армейской школы. Однажды в мае 2018 года я уехал из России и больше не вернулся», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Напомним, Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта.