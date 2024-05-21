39-летний Роналду отреагировал на вызов в сборную Португалии для участия в Евро-2024

39-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на вызов в португальскую национальную команду, которая примет участие в грядущем чемпионате Европы.

«Горжусь тем, что представляю Португалию на Евро. Двигаемся вперёд», — написал Роналду в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам жеребьёвки сборная Португалии оказалась в группе F. Соперниками португальской национальной команды станут Грузия, Турция и Чехия. Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Португалии проведёт 18 июня и встретится с чешской национальной командой.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 206 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: