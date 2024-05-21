Халк признался, почему хотел покинуть «Зенит»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк, выступающий сейчас за бразильский «Атлетико Минейро», рассказал о трудной адаптации в российском клубе.

«Начало было трудным для меня и Витселя. Он был в «Бенфике», а я – в «Порту». «Зенит» купил его, а затем – меня. Когда мы добрались туда, русские игроки «Зенита», которые были старше, начали ревновать к зарплатам, которые мы получали.

Мы забили гол, и ребята не праздновали, они повернулись спиной. Я помню, что в то время разговаривал со своим агентом: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент не отпустит меня. Я сказал: «Чувак, нас не очень хорошо приняли, они не счастливы». Агент ответил: «Они обещали, что изменят это, поменяют раздевалку».

Я сказал, что мы пришли, чтобы усилить команду. Я не хотел быть лучше, чем кто-либо. Если побеждаем, то все вместе. Мне не дали уйти.

Через полтора года президент поменял раздевалку, взял четырёх или пятерых игроков, продлил со мной контракт. Затем мы выиграли всё, обстановка была замечательной»

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Нападающий становился чемпионом России в 2015 году. Также бразилец выигрывал Кубок и Суперкубок страны в составе «Зенита».