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«Зенит» поздравил Семака, который провёл 250 матчей во главе петербуржцев

Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила главного тренера команды Сергея Семака. Победный матч с «Ахматом» (5:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги стал для специалиста 250-м во главе сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Богдановича с очередным статистическим достижением и желает новых завоеваний в ближайшем будущем!» – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

В общей сложности Семак провёл 250 матчей на посту главного тренера петербургского клуба — 180 в чемпионате России, а также по 35 в национальных кубковых турнирах и еврокубках. В этих 250 играх сине-бело-голубые одержали 147 побед, 54 раза сыграли вничью и потерпели лишь 49 поражений; разность голов составила 496:233.

Напомним, Семак — третий тренер петербуржцев, после Павла Садырина и Юрия Морозова, который достиг подобного результата.