Тренер «Зенита» Семак прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о пента-трике Матео Кассерры во время матча 29-го тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

«По сезону все вело к тому, что будет такой взрыв? Нет, все не вело. Вело с точки зрения командной игры, несмотря на то, что мы не забивали и теряли очки. Команда старается, играет в каждом матче, играет с большим преимуществом. Но забитых мячей не хватало, и сегодня, как говорят, прорвало с точки зрения забитых мячей. Мы могли и в предыдущих матчах забивать достаточно для победы, но без забитых мячей побед не бывает. Сегодня забили и победили. Я рад и за Кассьерру, и за команду. Нечасто такое встречается, что один игрок… даже хет-трик — это уже достижение, а что касается большего количества забитых мячей, конечно, это редкость не только для нашего чемпионата, но и вообще для футбола», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кассьерра оформил первый пента-трик в истории РПЛ. За тур до конца сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. От лидирующего «Динамо» команда отстаёт на два очка.

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