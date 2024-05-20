Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче РПЛ

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о пента-трике Матео Кассерры во время матча 29-го тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«По сезону все вело к тому, что будет такой взрыв? Нет, все не вело. Вело с точки зрения командной игры, несмотря на то, что мы не забивали и теряли очки. Команда старается, играет в каждом матче, играет с большим преимуществом. Но забитых мячей не хватало, и сегодня, как говорят, прорвало с точки зрения забитых мячей. Мы могли и в предыдущих матчах забивать достаточно для победы, но без забитых мячей побед не бывает. Сегодня забили и победили. Я рад и за Кассьерру, и за команду. Нечасто такое встречается, что один игрок… даже хет-трик — это уже достижение, а что касается большего количества забитых мячей, конечно, это редкость не только для нашего чемпионата, но и вообще для футбола», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кассьерра оформил первый пента-трик в истории РПЛ. За тур до конца сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. От лидирующего «Динамо» команда отстаёт на два очка.

Материалы по теме
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!

Известные дети спортсменов

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android