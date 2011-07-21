Чироке: сборная Уругвая одержала заслуженную победу

Полузащитник сборной Перу Виллиам Чироке считает, что закономерность победы уругвайской сборной над его командой не вызывает сомнений, передаёт Marca.

Напомним, что уругвайцы разобрались с перуанцами в полуфинале Кубка Америки, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

«Сборная Уругвая была очень сильным соперником и одержала справедливую победу. Уругвайцы играли лучше и сумели во втором тайме воспользоваться потерей концентрации со стороны наших футболистов. После их голов мы уже не были в состоянии что-либо изменить», — сказал Чироке.