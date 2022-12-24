Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Вашингтон» впереди со счётом 4:1.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 802-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. Топ лучших снайперов НХЛ с 894 заброшенными шайбами возглавляет канадец Уэйн Гретцки.

Напомним, Александр Овечкин по ходу встречи в первом периоде отметился ещё одной шайбой. Форвард записал на свой счёт также одну результативную передачу.