Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый период, «Вашингтон» впереди со счётом 4:1.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 802-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. Топ лучших снайперов НХЛ с 894 заброшенными шайбами возглавляет канадец Уэйн Гретцки.
Напомним, Александр Овечкин по ходу встречи в первом периоде отметился ещё одной шайбой. Форвард записал на свой счёт также одну результативную передачу.
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