«Спартак» определился с тренером, «Динамо» выбрало нового вратаря. Главное к вечеру
Деян Станкович стал новым главным тренером «Спартака», «Динамо» хочет видеть в команде вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 мая.
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