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Новости спорта 16 мая: Спартак тренер Станкович, Динамо Лунёв трансферы, ММА Махачкала, ФНЛ стыковые матчи, Радулов КХЛ

«Спартак» определился с тренером, «Динамо» выбрало нового вратаря. Главное к вечеру
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Деян Станкович стал новым главным тренером «Спартака», «Динамо» хочет видеть в команде вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 мая.

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