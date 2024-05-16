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«Спартак» определился с тренером, «Динамо» выбрало нового вратаря. Главное к вечеру

Деян Станкович стал новым главным тренером «Спартака», «Динамо» хочет видеть в команде вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 мая.

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