«Подходит под нашу игровую философию». В «Авангарде» оценили подписание Касселса

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал заключение контракта с американским нападающим Коулом Касселсом.

«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объём видеоматериала и проводили собеседования. Остановились на Коуле Касселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию.

Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда». Кроме того, Касселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платёжной ведомости в условиях потолка зарплат. Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию. Верим, что Касселс заявит о себе в нашей лиге, как это делали ранее Корбан Найт и Алекс Броадхерст», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в треьем раунде под общим 85 номером клубом «Ванкувер Кэнакс».