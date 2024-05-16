«Один из лучших моментов в австрийском хоккее». Баумгартнер — о победе над Финляндией

Автор победной шайбы сборной Австрии во встрече с Финляндией Беньямин Баумгартнер прокомментировал сенсационную победу австрийской команды.

«Один из лучших моментов в австрийском хоккее. Мне не терпится отпраздновать это событие в раздевалке», — передаёт слова Баумгартнера финское издание Iltalehti.

Напомним, для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.

На «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Финляндии и Австрии. Победу со счётом 3:2 одержала австрийская команда. Отметим, что победная шайба была заброшена за 0,2 секунды до конца третьего игрового отрезка.