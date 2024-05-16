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Плющев — о возвращении сборной России: всё может лет на пять затянуться

Плющев — о возвращении сборной России: всё может лет на пять затянуться
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении российской национальной команды на международные соревнования.

«Думаю, никаких кардинальных изменений ИИХФ на 2025 год не будет. Даже при успешном и скором завершении СВО какое-то время будут идти переговоры о нашем возвращении. Там ещё есть бурные головы, которые кричат, что мы через группу C должны пройти. Так что всё может лет на пять затянуться. То, что мы не играем в очных играх с другими сильными сборными, для нас это не плюс», — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.

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