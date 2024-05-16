Конюшков: «Торпедо» в концовке сезона перестало верить в свои силы

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков подвёл итоги сезона для нижегородского клуба.

«Начали хорошо. Весь регулярный чемпионат до последних двух месяцев мы шли более-менее стабильно, показывали свою игру. В конце уже что-то, может быть, изменилось в психологической подготовке, стали где-то уступать, прежде всего, ментально. Может быть, где-то не верить в свои силы.

Если говорить о плей-офф, то проиграли серию Питеру, но ни у кого не было претензий друг к другу по самоотдаче, по всему. Понятно, что хотелось играть дальше. Что ж, это будет для нас такой горький опыт», – сказал Конюшков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах (1-4).