Подколзин включён в состав «Ванкувера» на встречу с «Эдмонтоном», Михеев не сыграет

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин включён в состав клуба на встречу серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает журналист Брендан Бэтчелор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Напомним, игра состоится в ночь на 17 мая.

Также сообщается, что встречу пропустит российский форвард «косаток» Илья Михеев, который в нынешнем плей-офф НХЛ сыграл 10 матчей без набранных баллов.

22-летний Подколзин в регулярном сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи при восьми минутах штрафа. Отметим, что Василий ни разу не играл в матчах Кубка Стэнли. На его счету пять матчей в плей-офф Американской хоккейной лиги за клуб «Абботсфорд Кэнакс».

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