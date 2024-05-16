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Финляндия — Австрия, результат матча 16 мая 2024, счёт 2:3, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Австрии сенсационно победила Финляндию, забросив за 0,2 секунды до конца матча
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На «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Финляндии и Австрии. Победу со счётом 3:2 одержала австрийская команда.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Австрия
1:0 Мяэналанен (Пакаринен, Виттасмяки) – 02:51     2:0 Капанен (Риикола, Каски) – 08:06     2:1 Хубер (Раффль, Нисснер) – 23:36     2:2 Никль (Нисснер, Хубер) – 49:51     2:3 Баумгартнер (Хаудум, Ганаль) – 59:59    

На третьей минуте первого периода Саку Мяэналанен с передач Ииро Пакаринена и Вели-Матти Виттасмяки открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Оливер Капанен с передач Юусо Рииколы и Оливера Каски удвоил преимущество сборной Финляндии.

На четвёртой минуте второго периода Марио Хубер с передач Томаса Раффля и Беньямина Нисснера размочил счёт во встрече.

В середине третьего периода Тимо Никль восстановил равенство в счёте. За 0,2 секунды до конца матча Беньямин Баумгартнер принёс Австрии победу.

В следующем матче сборная Финляндии сыграет с командой Канады 18 мая. Австрия встретится со сборной Чехии 17 мая.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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