Сборная Австрии сенсационно победила Финляндию, забросив за 0,2 секунды до конца матча

На «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Финляндии и Австрии. Победу со счётом 3:2 одержала австрийская команда.
На третьей минуте первого периода Саку Мяэналанен с передач Ииро Пакаринена и Вели-Матти Виттасмяки открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Оливер Капанен с передач Юусо Рииколы и Оливера Каски удвоил преимущество сборной Финляндии.
На четвёртой минуте второго периода Марио Хубер с передач Томаса Раффля и Беньямина Нисснера размочил счёт во встрече.
В середине третьего периода Тимо Никль восстановил равенство в счёте. За 0,2 секунды до конца матча Беньямин Баумгартнер принёс Австрии победу.
В следующем матче сборная Финляндии сыграет с командой Канады 18 мая. Австрия встретится со сборной Чехии 17 мая.
- 16 мая 2024
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