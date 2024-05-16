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Сборная Австрии впервые в истории победила команду Финляндии

Сборная Австрии впервые в истории победила команду Финляндии
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На «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Финляндии и Австрии. Победу со счётом 3:2 одержала австрийская команда. Отметим, что победная шайба была заброшена за 0,2 секунды до конца третьего игрового отрезка.

Для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. До этого австрийцы лишь раз брали очки в матчах со сборной Финляндии — в 2000 году на мировом первенстве в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью — 3:3.

Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.

Напомним, в следующем матче сборная Финляндии сыграет с командой Канады 18 мая. Австрия встретится со сборной Чехии 17 мая.

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