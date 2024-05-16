Пресс — о том, почему контракт был рассчитан на один год: с игрой в России сейчас непросто

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал, почему в прошлом году подписал лишь годичный контракт с магнитогорским клубом.

— Прошлой весной вы подписали контракт на один год, хотя шли к тренеру, который уже был вам знаком. Почему только на год?

— Сейчас непростая ситуация и в мире, и с игрой в России. Для меня это самое главное, никогда не знаешь, как скажется вся эта ситуация на тебе и твоей семье с учётом сложностей с перелётами и так далее. Поэтому мне было удобно заключить контракт только на год, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Робин Пресс стал лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024. На его счету 14 передач в 23 матчах. Всего в плей-офф Пресс набрал 17 (3+14) очков. Люк Джонсон в розыгрыше плей-офф КХЛ сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт 8 (4+4) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате» 17 мая в 10:00.