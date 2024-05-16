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Брэд Маршан вернулся в состав «Бостона» после повреждения — журналист

Брэд Маршан вернулся в состав «Бостона» после повреждения — журналист
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Журналист Конор Райан на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что нападающий Брэд Маршан вернулся в состав «Бостон Брюинз» после повреждения. Форвард тренировался в звене с Чарли Койлом и Трентом Фредериком.

Напомним, форвард ранее пропустил четвёртый и пятый матчи в серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (2-3). Маршан получил повреждение в столкновении с игроком «Флориды» Сэмом Беннеттом на четвёртой минуте первого периода третьего матча серии. После мощного силового приёма Маршан с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения. Лидер «мишек» смог отыграть два периода, однако на третий период не вышел.

Всего в нынешнем сезоне Маршан сыграл 10 матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.

Напомним, шестая встреча серии состоится в ночь на 18 мая на площадке «Флориды». Время начала — 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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