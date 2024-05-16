Капитан «Металлурга» рассказал о самом сложном периоде для команды в прошлом сезоне КХЛ

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о самом сложном периоде для команды в прошедшем сезоне КХЛ. С 19 по 29 октября магнитогорский клуб проиграл пять матчей подряд, а затем одержал 11 побед подряд.

«Самый сложный период в сезоне случился, когда мы пять игр подряд проиграли. Для нас это был непростой момент, из которого мы с достоинством вышли. Удалось переломить неприятную ситуацию, после чего начали ещё больше выигрывать.

За счёт чего переломили? Много с тренером разговаривали, между собой тоже. Обсуждения дают плоды, нужно всегда общаться и искать выходы из сложных ситуаций», — цитирует Яковлева Legalbet.

По итогам сезона «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.