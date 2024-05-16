«Лада» заключила контракт с защитником Денисом Баранцевым, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что опытным защитником заключён односторонний контракт, который рассчитан на два сезона. Ранее «Чемпионат» писал о готовящемся подписании.

Напомним, контракт Баранцева с «Автомобилистом» закончился 30 апреля 2024 года. В завершившемся сезоне КХЛ 32-летний защитник принял участие в 34 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Баранцев провёл 576 матчей, в которых забросил 46 шайб и отдал 85 результативных передач, набрав в общей сложности 131 очко.

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах.