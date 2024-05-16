Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы никого не недооценивали». Форвард Финляндии Гранлунд — о поражении от Австрии

«Мы никого не недооценивали». Форвард Финляндии Гранлунд — о поражении от Австрии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд высказался после неожиданного поражения от команды Австрии.

«Когда они забили свой первый гол, мы больше не могли развивать свою игру. Очевидно, это хоккей. Они проделали действительно хорошую работу и в конце были вознаграждены. Мы никого не недооценивали. Мы знали, что это будет по-настоящему тяжёлая игра. Они действительно хорошо выступают на этом турнире. Австрия действительно хорошо поработала сегодня», — приводит слова Гранлунда официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.

Материалы по теме
Главный тренер Финляндии прокомментировал сенсационное поражение от сборной Австрии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android