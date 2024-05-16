«Мы никого не недооценивали». Форвард Финляндии Гранлунд — о поражении от Австрии

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд высказался после неожиданного поражения от команды Австрии.

«Когда они забили свой первый гол, мы больше не могли развивать свою игру. Очевидно, это хоккей. Они проделали действительно хорошую работу и в конце были вознаграждены. Мы никого не недооценивали. Мы знали, что это будет по-настоящему тяжёлая игра. Они действительно хорошо выступают на этом турнире. Австрия действительно хорошо поработала сегодня», — приводит слова Гранлунда официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.