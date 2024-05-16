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«В голове уже ничего не осталось». Терещенко — о словах Гашека про сборную России

«В голове уже ничего не осталось». Терещенко — о словах Гашека про сборную России
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на слова чешского бывшего голкипера Доминика Гашека, который заявил, что «на чемпионате мира по хоккею в Чехии никто не скучает по сборной России».

«Гашек сказал, что по нам на чемпионате мира не скучают? Шайбой очень часто в голову прилетало, пока в воротах играл. Видимо, в голове уже ничего не осталось, что тут ещё сказать. Знаете, есть поговорка: у хоккеистов вместо головы – шайба. Я всё время говорю, что это не так, а вот это, наверное, исключение, где реально вместо головы самая настоящая шайба», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве.

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