Нападающий «Дизеля» Иван Кузьмин перешёл в СКА в результате обмена

Хоккейные клубы СКА и «Дизель» произвели обмен, в результате которого в Санкт-Петербург перебирается нападающий Иван Кузьмин. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, пензенский клуб получит денежную компенсацию. Соглашение с игроком рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2026/2027.

18-летний форвард Кузьмин успел провести полноценный сезон на взрослом уровне – за прошлый год в ВХЛ он набрал 16 (13+3) очков в 57 матчах. Также он вызывался в молодёжную сборную России на Кубок Будущего.

В прошедшем сезоне СКА по итогам регулярки занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф петербургский клуб обыграл «Торпедо», а во втором уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.