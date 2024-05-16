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Казахстан — Швеция, результат матча 16 мая 2024, счёт 1:3, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швеции уверенно победила команду Казахстана на чемпионате мира — 2024
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На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Казахстана и Швеции. Победу со счётом 3:1 одержала шведская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Юханссон (Бураковски, Бродин) – 10:20     0:2 Юханссон (Фрёден, Петтерссон) – 35:08 (sh)     0:3 Зеттерлунд (Лундестрём) – 41:51     1:3 Бекетаев (Рымарев, Старченко) – 45:36    

На 11-й минуте первого периода Маркус Юханссон с передач Андре Бураковски и Юнаса Бродина открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте второго игрового отрезка Линус Юханссон с передач Йеспера Фрёдена и Маркуса Петтерссона удвоил преимущество сборной Швеции.

В начале третьего периода Фабиан Зеттерлунд с передачи Исака Лундестрёма сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Адиль Бекетаев с передач Евгения Рымарева и Романа Старченко размочил счёт во встрече.

В следующем матче сборная Казахстана встретится с Германией 17 мая, команда Швеции сыграет со сборной Латвии 18 мая.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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