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Сборная Швеции уверенно победила команду Казахстана на чемпионате мира — 2024

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Казахстана и Швеции. Победу со счётом 3:1 одержала шведская национальная команда.

На 11-й минуте первого периода Маркус Юханссон с передач Андре Бураковски и Юнаса Бродина открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте второго игрового отрезка Линус Юханссон с передач Йеспера Фрёдена и Маркуса Петтерссона удвоил преимущество сборной Швеции.

В начале третьего периода Фабиан Зеттерлунд с передачи Исака Лундестрёма сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Адиль Бекетаев с передач Евгения Рымарева и Романа Старченко размочил счёт во встрече.

В следующем матче сборная Казахстана встретится с Германией 17 мая, команда Швеции сыграет со сборной Латвии 18 мая.