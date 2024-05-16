Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: у Радулова и Шипачёва минимальные шансы остаться

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал будущее нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачёва в клубе.

— Можете окончательно сказать, будут ли в следующем сезоне в «Ак Барсе» Александр Радулов и Вадим Шипачёв?

— Пока ещё окончательно сказать не могу. Минимальные шансы есть и у того и у другого. Всё зависит от идеологии. Мы хотим видеть быструю команду в соответствии с современным хоккеем. Он сейчас меняется, и мы хотим подстроиться под это веяние — именно быстрый хоккей. Останутся Радулов и Шипачёв или не останутся… Я думаю, ответ на этот вопрос — дело ближайшего времени. Вячеслав Войнов? Пока то же самое, — сказал Валиуллин в интервью «Известиям».

37-летний Радулов в прошедшей регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов.