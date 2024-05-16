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Агент Радулова прокомментировал ход переговоров с московским «Динамо»

Агент Радулова прокомментировал ход переговоров с московским «Динамо»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, рассказал о переговорах с московским «Динамо».

«Что касается московского «Динамо», то переговоры продолжаются, мы находимся в процессе общения», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 37-летний Радулов в прошедшей регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

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