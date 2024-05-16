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Кожевников: некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить

Кожевников: некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2024 и оценил общий уровень турнира.

«Фавориты классические. Канадцы будут претендовать на первое место, американцы пошевелятся. Но есть ощущение, что некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить. Но это первенство водокачек без России. Организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники», — сказал Кожевников в интервью LiveResult.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Матчи четвертьфинала чемпионата мира состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал мирового первенства будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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