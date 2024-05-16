«Потери у «Салавата» очень серьёзные». Пашков — о межсезонье уфимского клуба

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков оценил селекционную работу «Салавата Юлаева».

— Не совсем понятно, как «Салават Юлаев» упустил двух ведущих форвардов — Дроздова и Башкирова, есть потери и в обороне. Причём если Дроздова переманил ЦСКА, то Башкирова — «Магнитка», которая по ресурсам — клуб уровня «Салавата». На мой взгляд, Башкирову надо было оставаться в Уфе. В «Магнитке» конкуренция высокая, места в первых звеньях заняты. Жаль, что в карьерах игроков так многое решают — и мешают — деньги.

— «Салават» сможет сохранить свои позиции?

— Многое будет зависеть от Самонова и легионеров. Потери у «Салавата» очень серьёзные, на фоне Омска, Магнитки, Екатеринбурга, Казани видны явные бреши. Но посмотрим, может, Уфе удастся найти на рынке сильных легионеров, — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, уфимский клуб покинули вратарь Илья Ежов, защитник Евгений Бирюков (завершили карьеры), игрок обороны Павел Коледов перешёл в «Авангард», нападающие Евгений Тимкин и Данил Башкиров перешли в «Металлург», нападающий Вячеслав Лещенко — в «Нефтехимик».