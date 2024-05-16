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Главный тренер Финляндии прокомментировал сенсационное поражение от сборной Австрии

Главный тренер Финляндии прокомментировал сенсационное поражение от сборной Австрии
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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал сенсационное поражение от команды Австрии (2:3). Отметим, что победная шайба была заброшена за 0,2 секунды до конца третьего игрового отрезка.

«Когда проигрываешь в последнюю секунду, становится тихо. Что посеяли, то и пожали. Мы были неэффективны. В конце у нас было превосходство, но оно не дало результатов. Такое случается», — приводит слова Ялонена финское издание Iltalehti.

Напомним, для национальной команды Австрии эта победа над финской сборной стала первой в истории. Сборная Австрии набрала четыре очка после четырёх матчей и занимает пятое место в таблице группы А. Команда Финляндии с семью баллами после четырёх встреч располагается на четвёртой позиции.

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