Форвард «Авангарда» Ткачёв: Голдобин и Гусев заслужили быть в числе лучших

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о лучших игроках прошедшего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«В этом сезоне могу выделить пару игроков: Коля Голдобин провёл хороший сезон, и Никита Гусев побил рекорд КХЛ, поэтому тут всё очевидно. Они заслужили быть в числе лучших.

Себя я не могу внести в этот список. Это другие люди должны смотреть. В личном плане я доволен: это был, наверное, лучший сезон в моей карьере. Немного не хватило для звания лучшего бомбардира, но десять пропущенных игр мне стоили этого», – сказал Ткачев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ — 2023/2024.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов».