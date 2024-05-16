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В Нижегородской области 14-летний хоккеист погиб под колёсами поезда

В Нижегородской области 14-летний хоккеист погиб под колёсами поезда
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Хоккеист команды «Заречье-2009» погиб в возрасте 14 лет, попав под поезд в районе станции Ройка в Нижегородской области, сообщает nn.ru.

Его сбил проезжающий мимо пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мыза — Моховые горы. В результате аварии мальчик скончался на месте. Мальчик был чемпионом Нижегородской области сезона-2023/2024 среди юношей 2009–2010 годов рождения.

Напомним, ранее любительская хоккейная лига из Ярославля сообщила, что игрок команды «Балтика» Алексей Рудницкий стал жертвой трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Также среди пострадавших был юный воспитанник хоккейной академии «Олимпийская деревня-80».

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