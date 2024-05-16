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Новичок «Авангарда» Касселс поделился ожиданиями от игры за омский клуб

Новичок «Авангарда» Касселс поделился ожиданиями от игры за омский клуб
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Новичок «Авангарда» американский нападающий Коул Касселс рассказал о своих ожиданиях от игры за омский клуб.

«Мне предстоит отправиться в новую для себя страну, присоединиться к новой команде. С нетерпением жду этого, хочется поскорее познакомиться с культурой России, игроками и персоналом омского «Авангарда». Хочу увидеть город. Это будет отличное приключение для меня и моей семьи.

Мне известно, что «Авангард» – это один из топ-клубов России, где всё на высшем уровне. Рад, что стану частью команды. Я лично знаком с Буше и Веем, играл с ними в «Ютика Кометс», фарм-клубе «Ванкувер Кэнакс».

Моя личная цель в «Авангарде» — быть универсальным игроком, помогать команде и в атаке, и в обороне, быть качественным центрфорвардом, хорошо действовать на точке вбрасывания. В целом делать все, что в моих силах, чтобы помогать команде побеждать. Я знаю, что «Авангард» становился чемпионом несколько лет назад, очень хочу внести свой вклад в новые успехи. Также слышал, что у команды потрясающие болельщики и классная арена», — цитирует Касселса пресс-служба «Авангарда».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ он был выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

В АХЛ Касселс сыграл 495 матчей, забросил 61 шайбу, сделал 152 передачи, набрал 296 минут штрафа при показателе полезности «-30». В OHL сыграл 291 матч, забросил 90 шайб, сделал 168 передач, набрал 332 минуты штрафа при показателе полезности «+52».

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