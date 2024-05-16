Конюшков: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, критики поймут, что зря они его хаяли

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и заявил, что когда россиянин станет лучшим снайпером в истории лиги, то критики россиянина поймут, что они зря его недооценивали.

«Александр, я думаю, легенда. Никто с этим не поспорит. Я не знаю, в чём секрет его долголетия, но все видят, какую игру он показывает. Ещё сезон-два, и он обойдёт Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Дело времени.

И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли. Потому что представить, сколько он забил в НХЛ, это просто невозможно. Я не знаю, в чём его феномен, как он готовится, но, видимо, правильно», – цитирует Конюшкова Metaratings.ru.

По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.