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Полиция Чехии усилила меры безопасности на ЧМ после покушения на премьер-министра Словакии

Полиция Чехии усилила меры безопасности на ЧМ после покушения на премьер-министра Словакии
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Чешская полиция после покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо усилила меры безопасности на матчах чемпионата мира по хоккею, сообщает Novinky.

Игры проходят в Праге и городе Острава на северо-востоке республики. По информации портала, меры безопасности усилены главным образом в Остраве. Чешские СМИ ранее сообщали, что порядок на чемпионате будут обеспечивать ежедневно 1200 полицейских, из которых 700 задействованы в Праге.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате покушения, совершенного днём 15 мая в городе Гандлова в центральной части Словакии.

Матчи четвертьфинала чемпионата мира состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал мирового первенства будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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