Заслуженный тренер России: Ничушкин упал на взлёте, всё зашло слишком далеко

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об отстранении российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.

«Это трагедия! Мучился Ничушкин со своими проблемами, но не так давно он наконец-то преобразился и стал одним из лучших игроков в лиге. И на этом взлёте человек упал. Для меня вот это больно. Он же просто какой-то монстр! Соперники не знали, как подойти к нему на пятаке. Валерий приносил огромную пользу команде. Упасть с такой высоты – это трагедия для него и для команды. Это очень живой и тонкий организм. Это же трактор челябинский! Для игроков очень важно наличие такого лидера.

Всё это зашло слишком далеко. Он мог стать лучшим игроком плей-офф. Очень жаль. Биться за Ничушкина нужно до последнего. Просто уговаривать – этого мало. Возможно, нужно было какое-то физическое воздействие для того, чтобы Валера хотя бы дотянул до конца плей-офф. А дальше – как хочешь, так и пляши», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

«Колорадо Эвеланш» в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Даллас Старз» уступает со счётом 2-3. Шестой матч серии пройдёт на площадке «лавин» в Денвере в ночь с 17 на 18 мая.