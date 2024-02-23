Хет-трик из голевых передач Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей голами отметились Мика Зибанеджад, Алекси Лафреньер (дубль), Крис Крайдер и Винсент Трочек. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи. У «Нью-Джерси» отличился американский форвард Джек Хьюз.
«Рейнджерс» располагаются на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 79 очков в 57 матчах. «Нью-Джерси» занимает 10-е место на Востоке, «Дэвилз» набрали 60 очков в 56 встречах.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Филадельфией», а «Нью-Джерси» встретится с «Монреалем».
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