7 мыслей, которые мешают вам заниматься спортом

Зачастую, чтобы собраться с силами и пойти в зал, одной мотивации недостаточно. Ежедневно мы придумываем бесконечное количество отмазок, чтобы в очередной раз не начать заниматься спортом. Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов рассказал, как перестать себя жалеть и отговаривать.

«Мне это не нужно, я и так в порядке»

Во-первых, позвольте вас поздравить. А во-вторых, предостеречь. Даже если вы нравитесь себе в зеркале безо всяких спортзалов, это не значит, что собой можно не заниматься. Природа нас запрограммировала жить лет до 25-35 максимум. Потом срок гарантийного обслуживания, в общем-то, заканчивается.

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Современные темпы развития anti-age медицины дают надежду на то, что вскоре и столетние юбилеи станут обычным делом. Но возникает вопрос о качестве этой жизни. Врачи могут победить множество болезней, которые ещё несколько десятилетий назад были неизлечимы. Но ни один врач, ни одна нано-технология не будет вместо вас давать нагрузку вашим мышцам и суставам. Поэтому лучше смириться с мыслью, что определённая физическая активность просто необходима.

Прогресс развился настолько, что для многих даже прогулка пешком на расстояние, превышающее «подъезд — автомобиль», является большой редкостью. Мы не задействуем очень большой процент нашей мышечной массы. Наши «детали», как в часовом механизме, могут ржаветь, если не используются. Поэтому даже если вы нравитесь себе в зеркале, это не достаточное основание, чтобы игнорировать занятия физкультурой.

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«На это нужно время, а у меня его нет!»

А кто вас заставляет торчать каждый день в спортзале по два часа? Если нет завышенных фитнес-амбиций и тяги к силовым рекордам (либо надежд попасть в основной состав мадридского «Реала»), то и необходимости тратить 1/8 часть своего времени на занятия спортом однозначно нет.

Всемирная организация здравоохранения чётко указывает, что для возрастной категории от 18 до 65 лет достаточно 150 минут умеренной физической активности в неделю. Под определение «умеренная» вполне подойдёт даже энергичная прогулка в парке. Неужели не найдёте 21 минуту и 40 секунд в день? Кстати, та же ВОЗ даёт лайфхак для самых занятых. Можно вдвое сократить временные траты, но при условии, что степень нагрузки повысится с умеренной до высокой. Например, бег. Всего 10 с половиной минут в день. Можно по 20, но через день. Или весь временной интервал за раз.

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Невысокую стоимость выгодных приобретений сейчас принято оценивать в чашках кофе. («Наш товар равен цене всего пары чашек кофе!»). Предлагаю в комментариях придумать временной эквивалент 21 минуте, чтобы самим себе доказать, что на самом деле время на спорт найти можно.

«В моём возрасте бегать/прыгать/поднимать гантели вредно!»

На самом деле, нет ничего вреднее, чем не двигаться. Даже после серьёзных травм важнейший компонент (после успешного хирургического вмешательства) — последующая реабилитация. Если продолжать нянчиться с повреждённым суставом, то он до конца дней останется такой вот болевой точкой — не разогнуть, не согнуть. А вот если начать его грамотно разрабатывать, потихонечку увеличивая нагрузку, то, скорее всего, удастся вернуть былую гибкость и подвижность.

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В одном эксперименте мужчин в возрасте сильно за 70 поделили на две группы. Одна контрольная — участники которой вели прежний образ жизни. Вторая же группа под присмотром тренеров выполняла всего одно упражнение — разгибание ноги в коленном суставе в силовом тренажёре. Точно не вспомню, сколько продлился эксперимент, но вот результаты его мне крепко засели в память. Состояние мышечных волокон квадрицепсов у испытуемых в конце тестов биологически соответствовало возрасту 40-45 лет. И это всего одно упражнение и всего одна мышечная группа. А если помечтать, что такой опыт вы будете проводить не несколько недель, а десятилетия и начнёте его не в столь почтенном возрасте?

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«Я не могу позволить себе абонемент в спортзал»

Ну и не беда! Видов физической активности практически бесконечное количество. Конечно, в идеальных условиях фитнес-центра вы можете тренироваться максимально эффективно за минимальный отрезок времени. Но, во-первых, не факт, что силовые тренировки так уж вам понравятся. А во-вторых, при желании всегда можно найти альтернативу. Один из путей — соорудить дома турник и обзавестись парой разборных гантелей. А потом открыть YouTube и найти примерно миллион разных тренировок в домашних условиях.

Можно выйти во двор на ближайшую спортплощадку.

Фото: istockphoto.com

Если переживаете, что так накачаться невозможно, — не переживайте. Мне летом удалось вырваться на пляжи Крита. Решил сходить в местный спортзал и поинтересовался у самого рельефного и объёмного парня, в какой он посоветует сходить. На что получил ответ, что занимается он исключительно на турниках и брусьях. Чего и мне желает.

«Если начну ходить в тренажёрный зал, то стану как мужик»

Милые дамы, если коротко — не станете. Даже если будете очень стараться. Всему виной выработка гормона тестостерон, который во многом ответственен за набор мышечной массы. В женских организмах он вырабатывается в объёмах, недостаточных для того, чтобы хотя бы приблизиться к «стану, как мужик». Для понимания, верхние пиковые значения тестостерона у женщин недотягивают и до половины минимального уровня у мужчин.

Фото: istockphoto.com

А что же бодибилдерши? Не хотите так же, не интересуйтесь, где продаются анаболические стероиды. И всё будет так, как природой подразумевается.

«Я пробовал — мне не понравилось»

И тут вы не одиноки. Мы так устроены, что, когда есть варианты между делать или не делать, наш мозг всегда будет голосовать за тунеядство. А уж когда речь заходит о физических нагрузках, то тут, особенно на первых порах, мало кто испытывает большое воодушевление.

Первый вариант — немножко походить «через не могу». Велика вероятность, что вы втянетесь и начнёте получать удовольствие даже от тяжёлых тренировок. В том числе и потому, что организм в ответ на такой садизм начнёт выбрасывать в кровь особые вещества, которые сходны по эффекту… с лёгкими наркотиками.

Фото: istockphoto.com

Другой разговор, что проводить время в фитнес-центрах нравится далеко не всем. И не надо себя мучить. Подберите альтернативный вид физической нагрузки. Хоть дома, хоть на свежем воздухе. Вариантов масса. Для целей поддержания себя в функциональном состоянии подойдёт и теннис, и плавание, и скандинавская ходьба. Может быть, в детстве вы с удовольствием играли в футбол или хоккей. Или ходили в секцию карате. Или на бальные танцы. Так вот, взрослым тоже можно.

«Я и так устаю на работе, куда мне ещё спорт?!»

Вот это действительно порой бывает серьёзная причина воздерживаться от дополнительных нагрузок. И если работа связана с высокой физической активностью, то её вполне может быть достаточно.

Другое дело, если говорить о сидячей офисной работе, которая тоже может быть очень выматывающей. Тут речь идёт об утомлении нервной системы, причём рассказы о том, что при активной работе мозгов нужно побольше кушать, полная ерунда. Расход калорий у бездумно щелкающего на диване пультом от телевизора и у играющего шахматный матч за звание чемпиона мира будет различаться на мизерные величины. Так что придётся себя пересилить и прямо-таки на морально-волевых приползти в спортзал или на турники. И будьте уверены, что даже если на первых порах дополнительная нагрузка будет изматывать ещё сильнее, то совсем скоро вы с удивлением осознаете, что стали куда активнее в быту и на работе.