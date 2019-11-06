Человек-трансформер: удивительные метаморфозы Кристиана Бэйла

Похудеть на 20 кг, а после набрать 40 всего за 6 недель? Для актёра это не проблема, ведь он делал так десятки раз.

Некоторые знаменитости легко меняют свои актёрские амплуа, превращаясь из злодеев в положительных персонажей и обратно. Такие перевоплощения — похвальный пример, но оскароносный Кристиан Бэйл пошёл дальше: его трансформации напрямую отражаются на фигуре актёра. Шокирующие метаморфозы тела Бэйла много раз удивляли не только зрителей, но и режиссёров. И повторить такое сможет далеко не каждый. Рассказываем о самых впечатляющих изменениях актёра ради культовых ролей.

«Американский психопат». Цель – рельефное тело

Первую серьёзную роль Кристиан получил в фильме «Американский Психопат», где сыграл самовлюбленного маньяка. Для этого амплуа перед актёром встала серьёзная задача — превратиться в идеального внешне мужчину за полтора года. В те времена Бэйл не был поклонником изнурительных тренировок и потому занятия в спортзале переодически заменял на поход с друзьями в паб.

За шесть недель до начала съёмок к нему «приставили» персонального тренера. Он-то и посадил актёра на жёсткую диету и заставил заниматься в зале по три часа ежедневно. В тренировки Бэйла были включены базовые упражнения и комплексы на мышцы пресса. Оно того стоило. К началу съёмок Кристиан был в шикарной форме при весе в 81 кг, а характер героя вполне располагал к тому, чтобы показать фигуру во всей красе: оценить его пресс можно в сцене в солярии, а мощные мышцы спины и подтянутые ягодицы он покажет вам, бегая с бензопилой в руках за своей очередной жертвой абсолютно голым.

Фото: Кадр из фильма «Американский психопат»

«Машинист». Цель – экстремальное похудение

Настоящий вызов Кристиану бросила судьба в виде картины «Машинист». Бэйл не стал упускать свой шанс и согласился на роль, его не смутила даже сильная худоба героя. Актёру пришлось играть человека, который почти год не спал, не ел и выглядел соответственно. За четыре месяца Кристиан сбросил почти 30 кг, чтобы сыграть Тревора Резника. Бэйл признавался, что чувствует себя отлично, хотя и понимал, что «словно уничтожает самого себя». На ногах актёра практически не осталось мышц — они выглядели как спички. Вес же составлял чуть более 50 кг. И это при росте в 183 см!

Я почти ничего не ел — вот и весь секрет.

По словам Бэйла, во время подготовки к фильму он постепенно сократил рацион до нескольких сотен калорий в сутки. И как можно больше пил, чтобы буквально «запивать» чувство голода. Кардио тренировки почти не потребовались, ведь в условиях голодовки организм сам сжёг и запасы жира, и некогда наработанные мышцы. Также похудеть помогло отвлечение — оно спасало в те моменты, когда «нападал» голод. «Хочется есть – почитай книгу!» — именно такого принципа придерживался Бэйл все четыре месяца.

Фото: Кадр из фильма «Машинист»

Результаты оказались действительно ошеломляющими – в фильме «Машинист» актёр поражал своей худобой.

При такой потере веса страдали все системы организма, а риск остановки сердца вырос более чем в два раза. Но, как оказалось, здесь история изменений веса Кристиана Бэйла только начиналась.

После «Машиниста» Бэйл ещё дважды сбрасывал вес для ролей в фильмах «Спасительный рассвет» и «Боец». Причём, как уже позже отмечал актёр, ни один режиссёр не требовал от него так сильно худеть – все они говорили, что можно что-нибудь придумать, поиграть с гримом или светом. Но придумывать не понадобилось: Кристиан всё сделал сам.

«Бэтмен». Цель – накачаться за 6 недель

Когда ко мне пришли и предложили сыграть Бэтмена, я подумал, что это насмешка какая-то.

Неудивительно, ведь сложно представить себе Бэтмена весом в 50 кг. Кристиан проделал огромную работу для роли супергероя: после тотального истощения организма он прибавил почти 40 кг всего за 6 недель. Ему нужно было набрать не только вес, но и мышечную массу, чтобы сохранить подвижность в костюме Бэтмена. Кристиан упорно работал над собой: это были и тренировки с весами, и обильный калорийный рацион.

Фото: Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»

Я держал в голове слова режиссёра: ты должен стать как можно больше. Я так и поступил, но стал похож больше на медведя, чем на мускулистого и стройного героя в маске.

Бэйл ел всё, что только можно, и как можно больше. Кристиан боялся, что после длительного голодания он просто не сможет питаться в больших количествах. Но этого не случилось, а порой происходило даже обратное: приходилось обращаться к медикам, когда Бэйл терял чувство меры. От минимума калорий он пришёл к практически максимуму — общая калорийность питания составляла почти 4000 ккал в сутки. Ежедневно он съедал 350 граммов белка, 500 граммов углеводов и 70-90 – жиров.

Фото: Кадр из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Режиссёр не мог и предположить, что тот Кристиан, с которым он разговаривал всего полтора месяца назад, станет настолько большим. Коллеги даже шутили над ним: «Мы снимаем Бэтмена или Жирмэна?». Актёр продолжил тренировки, превратил лишний жир в рельеф и стал тем Кристианом, которого мы и увидели в роли Бэтмена. Надо отметить, что Бэйл обошёлся без анаболических препаратов: от них он оказался ещё в молодости из-за побочных эффектов. Но тренировками только в тренажёрном зале дело не обошлось: роль супергероя предполагала навыки рукопашного боя и умение обращаться с холодным оружием, чем Бэйл овладел практически в совершенстве.

В 2008 году он вернулся к этому образу, но между фильмами вновь успел похудеть на 20 кг для роли в картине «Спасительный рассвет». Однако во второй части трилогии «Бэтмена» на весах были те же 86 кг, хотя зрителям актёр показался несколько стройнее. Правила подготовки к фильму были неизменны: много еды и тренировок.

«Афера по-американски». Цель – набрать 30 кг

Бэйлу снова не понадобились сеансы голодания. Напротив, актёр должен был располнеть — с 67 до 92 кг. Ведь в этот раз он играл не мускулистого героя или тощего наркомана, а мошенника с основательным брюшком.

Я ел горы пончиков, кучу чизбургеров и вообще всё, до чего мог дотянуться.

Фото: Кадр из фильма «Афера по-американски»

Тем не менее, вновь похудев для роли Моисея в фильме «Исход: Цари и боги», Бэйлу пришлось в очередной раз набрать вес, чтобы сыграть бывшего вице-президента США Дика Чейни. Но, скорее всего, это было последнее кардинальное преобразование. Как Бэйл сказал в интервью для ET Canada, он теперь «слишком стар» для быстрого изменения веса. Сейчас Кристиану 45 и, хотя мы считаем, что он ещё молод, стоит поберечь свой организм.

Несмотря на то, что Кристиан Бэйл — пример для подражания для многих, мы бы не рекомендовали так резко сбрасывать или набирать вес. Ведь подобные изменения в организме могут стать причиной серьёзных заболеваний. И если Кристиан делал это ради карьеры и под присмотром специалистов, то у вас наверняка есть время подождать несколько месяцев и заполучить желаемую фигуру без жертв.