Инструкция по выживанию. Как вернуться в форму после новогодних праздников

Тяжело поверить, но новогодние праздники подошли к концу. Настало время заняться собой и восстановить физическую форму после непрерывного застолья. Возможно, такая задача покажется вам невыполнимой, ведь некоторые из нас еле смогли побороть лень, чтобы выйти на работу. Но каждый наступающий год – это новый вызов и очередной шанс исправить ошибки. Поэтому мы рассказываем о нескольких лайфхаках, которые помогут вам вернуться в тонус.

Составьте план тренировок

Безусловно, восстановление режима – сложная задача. К ней необходимо подходить ответственно, чтобы не принести вред организму. Старайтесь каждый день ставить себе маленькие цели: ложитесь спать раньше, сокращайте количество калорийной пищи, отрывайтесь от сериалов и проводите больше времени на свежем воздухе. А перед первым походом в тренажёрный зал лучше составьте план упражнений.

Не забывайте, что резко приступать к большим нагрузкам на тренировке небезопасно. Начните с малого и постепенно увеличивайте темп пробежки или веса. Количество упражнений и подходов в них тоже не должно быть огромным. И, в целом, заранее прописанная программа поможет вам сконцентрироваться.

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Закупитесь полезными продуктами

Отказываться от жареной и жирной пищи гораздо легче, когда в холодильнике лежат фрукты, овощи и другие продукты правильного питания. Конечно, новогодние праздники невозможны без оливье, однако пришло время перейти на более лёгкий рацион. Ваш организм крайне положительно отнесётся к таким переменам.

Чтобы быстрее перестроиться на полезный рацион, диетолог и нутрициолог Анна Берсенева рекомендует перестать налегать на сладости и есть больше клетчатки.

Анна: Что важно помнить после вхождения в идеальную форму после праздников? Больше клетчатки, меньше сладкого. Последнее касается и фруктов. Во время детокса допустимы ягоды и фрукты с невысоким гликемическим индексом для того, чтобы не провоцировать скачки инсулина, и, соответственно, веса! На время детокса мы включаем цитрусовые (грейпфруты, помело, апельсины, мандарины), ягоды (клюква, брусника, вишня, черника, клубника, малина), сливы, абрикосы и киви. Нужно стараться есть их до 16:00. И ещё один момент: цедру цитрусовых не выбрасываем. Из неё можно приготовить массу интересного.

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Пейте больше воды

В постпраздничный период необходимо уделять особое внимание этому пункту. Он очень простой и отлично помогает восстановить баланс после алкоголя и неправильного питания. Лучше всего выпивать по стакану воды после пробуждения, перед каждым приёмом пищи и перед тем, как лечь спать.

Высыпайтесь

Сон после праздника может быть не только приятным, но и полезным: он важен при борьбе с лишним весом. За последние недели многие из нас привыкли наслаждаться долгими вечерними посиделками за столом с жирной едой и спиртными напитками. К сожалению, всё это отрицательно влияет на здоровье, сбивает режим и сокращает эффективность сна. Для начала дайте себе поспать столько, сколько нужно, а затем берите режим в свои руки и просто ложитесь и вставайте каждый день чуть раньше, чем в предыдущий.

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Мотивируйте себя всегда и во всём

Возможно, после праздников вы немного растеряли уверенность в своих силах. На самом деле, неважно, сколько килограммов вы набрали и насколько позже стали вставать. Самобичевание может привести к худшему результату, а правильное восстановление начинается с уверенности в самом себе. Найдите причину вернуться к обычному темпу жизни. Это может быть вкусный и полезный завтрак после хорошего сна, смузи после тренировки или даже новые личные рекорды. Ставьте перед собой цели и стремитесь к их осуществлению. Не забывайте, что с ростом позитивной энергии растут и силы.

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