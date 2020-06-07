Однако девушка не заметила, что так и не избавилась от болезненной зависимости.

Из крайности в крайность. Эмили Брэнд прошла путь от анорексии до бодибилдинга за два года

В 17 лет британка Эмили Брэнд весила 31 кг, а сейчас накачалась так, что выигрывает конкурсы среди бодибилдеров. Она смогла побороть страх перед едой и зеркалом, но взамен получила другую зависимость. Девушка стала одержима наращиванием мышц и «качалкой», а её методы строительства нового тела вызывают сомнение.

«Подружки надо мной подшучивали»

Анорексия обычно начинается с неосторожных слов близких людей, одноклассников, сокурсников, коллег по работе. У Эмили эта болезнь стала развиваться в школе, когда ей было всего 11 лет. «Подружки стали надо мной подшучивать, хотя у меня никогда не было лишнего веса. Это сейчас я понимаю, что в 11 лет подобные разговоры выглядят смешно. Но в моей голове засело, что нужно меньше есть», – рассказывала девушка.

Сказано – сделано. Сначала Брэнд стала выкидывать завтраки в мусорное ведро, затем отказалась от школьных обедов, а в итоге дошло до того, что она за весь день съедала одно яблоко. При этом Эмили занималась лёгкой атлетикой, а именно бегом на средние и длинные дистанции.

У неё начались конфликты с матерью, которая убеждала дочь выбросить дурь из головы и начать нормально есть. В 14 лет британка впервые попала в больницу, её состояние было критическим. Она настолько ослабла, что сама не могла передвигаться – только на инвалидной коляске.

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«Смотрела в зеркало и думала, что я толстая»

Из больницы девушка вышла только через год. Через год, представляете? Но спустя короткое время вновь начались проблемы. Эмили снова перестала есть, болезнь её не отпускала.

Смотрела в зеркало и думала, что я толстая. Я даже не видела в отражении того, что было на самом деле. Мне казалось, что у меня огромный лишний вес.

В 17 лет Брэнд весила всего 31 кг. Её вновь поместили в больницу, где кормили насильно. Девушка сопротивлялась, выливала специальные коктейли, выбрасывала еду, но в какой-то момент поняла одну простую вещь: если она продолжит сопротивляться, из больницы просто не выйдет.

При помощи врачей Эмили поборола кошмарное состояние. И дело не только в том, что она начала набирать вес, но и в том, что она перестала бояться смотреть в зеркало, почти ушёл страх еды. Через семь месяцев британку выписали из больницы с весом 44 кг. Она ещё не была полностью здоровой, но уже стала другим человеком.

Я твёрдо решила, что полностью поменяю свою жизнь.

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От анорексии до бодибилдинга за два года

Через два года Брэнд весила уже 53 кг. Причём, по её словам, прибавка была именно в мышечной массе — плюс 9 кг сплошных мышц! Как такое возможно?

Эмили стала регулярно посещать спортивный зал, но с учётом её бэкграунда быстрых успехов добиться не получилось. Она по-прежнему не употребляла достаточного количества правильной еды, чтобы набирать мышечную массу.

В зале девушка познакомилась с тренером Робом Рейнальдо, который вызвался помочь Эмили стать другой. Но только при условии, что она полностью пересмотрит план питания. Сейчас Брэнд ест шесть раз в день, калорийность её рациона – примерно 3000 ккал. За два года британка превратилась из анорексички в мощную бодибилдершу, которая чуть ли не ежедневно выкладывает в социальные сети фото, на которых демонстрирует груду мышц.

И вряд ли тренер Рейнальдо остановился только на правильном питании. В спортивных вузах во время изучения физиологии преподаватели утверждают, что натуральным путём при правильных тренировках за год можно достичь прироста сухой мышечной массы не более чем на 3-4 кг. Но добиться того, чего добилась Брэнд, обычным путём невозможно.

Если судить по насыщенному «инстаграму», можно предположить, что для набора массы Эмили использовала «химию» – гормон роста, тестостерон и другие специальные препараты. Они ускоряют метаболизм, улучшают питание клеток. Выглядит всё это, как кнопка ускоренной перемотки, но с побочными последствиями для тела, которые вряд ли позволят вернуться в первоначальное состояние. Ведь если что-то поступает в организм извне, то естественным путём практически перестаёт вырабатываться.

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Новое увлечение превратилось в зависимость, которую девушка просто не замечает. Избавившись от одной болезни, Эмили Брэнд заполучила другую.